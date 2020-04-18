В Москву доставили Благодатный огонь

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Спецборт с частицей Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, приземлился в аэропорту Внуково города Москвы. В здании аэровокзала капсулу с огнем встречал председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин и священнослужители.

После встречи кортеж доставит лампаду с огнем в храм Христа Спасителя, где пасхальную службу проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Из-за существующих ограничений традиционная встреча огня в аэропорту с участием тысяч верующих не проводилась, пасхальная служба в храме Христа Спасителя также пройдет без прихожан. Передача огня в другие храмы будет возможна только после отмены режима самоизоляции. Ранее частица огня прибыла в Краснодарский край.

Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. За всю историю никому не удалось раскрыть тайну чуда схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.