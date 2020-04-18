В Ленинградской области закрылся СИЗО №6

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Следственный изолятор №6 в поселке Горелово Ленинградской области прекратил свое существование. Как сообщила ТАСС в субботу пресс-секретарь УФСИН по Санкт-Петербургу и области Юлия Алешина, все подследственные и подозреваемые из этого изолятора уже находятся в четырех других СИЗО города.

"Переезд состоялся плановыми автодорожными маршрутами с соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства. Сам же СИЗО-6 прекратил существование. На данный момент все подследственные и подозреваемые находятся в четырех других изоляторах - в СИЗО №1, СИЗО №2, СИЗО №3 и СИЗО №5", - сказала Алешина.

Она также отметила, что переезд был плановым. Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) часто посещали СИЗО №6. По словам ряда членов ОНК, условия содержания в этом изоляторе были гораздо жестче, чем в других.

"На освобожденной территории продолжает действовать туберкулезная больница для лиц, у которых выявлено подозрение на туберкулез", - добавила Алешина.

Следственный изолятор №6 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области расположен в поселке Горелово Ломоносовского района Ленинградской области. Он был создан на территории бывшей ИТК №9 усиленного режима для трудоиспользования осужденных.

По данным ОНК, в СИЗО №6 содержалось около тысячи подследственных и подозреваемых.