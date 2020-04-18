В Татарстане запретили заходить в магазины и общественный транспорт без масок

КАЗАНЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о внесении изменений в документ о мерах по предотвращению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции, подразумевающее с 20 апреля запрет на посещение магазинов и пользование общественным транспортом без масок и респираторов. Об этом говорится в нормативном акте, опубликованном на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

"[Запретить] с 20.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки вход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, <...> в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)", - сказано в документе.