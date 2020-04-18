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Пандемия коронавируса нового типа

В Татарстане запретили заходить в магазины и общественный транспорт без масок

В регионе при этом с 20 апреля официально разрешена работа парикмахерских

КАЗАНЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о внесении изменений в документ о мерах по предотвращению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции, подразумевающее с 20 апреля запрет на посещение магазинов и пользование общественным транспортом без масок и респираторов. Об этом говорится в нормативном акте, опубликованном на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

"[Запретить] с 20.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки вход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, <...> в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)", - сказано в документе.

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Этим же постановлением в Татарстане с 20 апреля официально разрешена работа парикмахерских. Власти рекомендовали предпринимателям, которые представляют данные услуги, ежедневно измерять температуру сотрудников, обеспечивать необходимые санитарные нормы, а также принимать клиентов с интервалом в 10 минут, во время которого должна проводиться дезинфекция рабочего места. Для посещения парикмахерской жителям региона необходимо, как и для других разрешенных поводов покидать место самоизоляции, оформить специальное разрешение, указав в сообщении цель №11.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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