Все регионы России продлили режим самоизоляции еще на неделю или до конца месяца

Так, в субботу последней из Приволжского федерального округа (ПФО) режим самоизоляции до 30 апреля продлила Оренбургская область, где выявлено 140 случаев заражения коронавирусом. Аналогичное решение приняли власти Тульской области, при этом там обязательную самоизоляцию должны соблюдать только люди старше 65 лет. Власти Курской области, где ограничения также были введены до 19 апреля, продлили их до особого распоряжения.

В России из-за пандемии введен ряд мер: все дни до 30 апреля объявлены нерабочими с сохранением зарплат; ограничен список предприятий, которые могут функционировать в это время; во всех субъектах РФ в том или ином виде введен режим самоизоляции. Случаи заражения коронавирусом выявлены во всех регионах России.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Все российские регионы, где режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса действовал до конца текущей недели, к вечеру субботы продлили его еще минимум на семь дней, следует из заявлений региональных властей и подписанных ими нормативно-правовых актов. При этом в большинстве субъектов данный режим действует до конца апреля или до особого распоряжения.

В Еврейской автономной области меры теперь действуют до конца следующей недели - до 26 апреля включительно. Кроме того, в регионе ввели "масочный режим". Теперь в общественных местах, в том числе в магазинах и транспорте, граждане могут находиться только в масках или респираторах. Власти еще нескольких регионов, где режим также действовал до 19 апреля, продлили его ранее.

Из-за угрозы распространения коронавируса регионы вводят и другие ограничения, например, транспортные. Так, власти Якутии с 20 по 30 апреля приостанавливают движение судов на воздушной подушке для пассажирских перевозок через реки Лена и Алдан. Ранее они до конца месяца ограничили межрайонное движение такси и автобусов. Власти Чукотки на время приостановили пассажирское авиасообщение, которое особенно важно для региона из-за больших расстояний и сложных климатических условий.

Кроме того, почти в половине регионов России установлен особый режим передвижения: ограничен въезд в отдельные населенные пункты или на территорию всего субъекта. Почти каждый второй регион ввел справки, маршрутные листы или иные обязательные документы для передвижения. Некоторые субъекты пошли дальше и внедрили систему обязательных электронных пропусков, она уже действует в Москве и Московской области, Приморье, части Поволжья и еще в ряде регионов.

О режиме повышенной готовности

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности. В течение трех дней практически все регионы России ввели аналогичные ограничения. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов.

При этом в некоторых регионах ограничения действуют только для определенной части населения, например, для лиц старше 65 лет и групп риска. В части субъектов помещают на карантин тех, кто прибывает из других регионов страны.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.