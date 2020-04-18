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В "Талибане" заявили об отсутствии зараженных COVID-19 на подконтрольных им территориях

Представитель движения Мохаммад Сохаил Шахин сообщил о сотрудничестве в этой сфере с международными организациями

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Случаи заражения новым коронавирусом на территориях, контролируемых талибами в Афганистане, до сих пор не фиксировались. Об этом сообщил в субботу ТАСС официальный представитель катарского политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

"Пока случаев на подконтрольных талибам территориях нет", - сказал он.

Шахин добавил, что в сфере борьбы с коронавирусом движение сотрудничает с международными организациями. По его словам, в субботу состоялась встреча талибов с представителями миссии ООН по содействию Афганистану. "Мы также в контакте со Всемирной организацией здравоохранения и Международным комитетом Красного Креста, "Врачами без границ". Если они захотят помочь нашим больницам лекарствами, медицинскими принадлежностями, тестами, мы будем всячески это приветствовать", - подчеркнул Шахин.

В субботу министр здравоохранения Афганистана Фирозуддин Фероз сообщил, что число заразившихся коронавирусом в Афганистане увеличилось до 933, за сутки зафиксировано 27 новых случаев. Всего в стране умерли 48 инфицированных.

В Афганистане действует режим изоляции до 9 мая. Гражданам запрещено выходить на улицы без острой необходимости, им рекомендовали не собираться большими группами. В столице полностью перекрыты дороги.

Теги
АфганистанПродвижение "Талибана" в АфганистанеПандемия коронавируса нового типа
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