{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В РПЦ объяснили, почему церковь отрицает возможность существования инопланетян

Митрополит Иларион подчеркнул, что в Библии о них ничего не сказано
Митрополит Волоколамский Иларион Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Митрополит Волоколамский Иларион
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Церковь исходит из того, что инопланетяне не существуют, поскольку в Библии ничего не сказано о них. В то же время существование ангелов и демонов подтверждается многовековым опытом церковных людей, заявил в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Отвечая на вопрос зрителя, почему в ангелов и дьявола можно верить, а в инопланетян - нет, митрополит сослался на книгу иеромонаха Серафима (Роуза) "Православие и религия будущего", в которой автор доказывает, что якобы видевшие инопланетян люди на самом деле встречали демонов. По словам Илариона, подобные встречи с бесами "существуют в изобилии" в житийной литературе. "А в то, что ангелы и демоны существуют, церковь верит не потому, что где-то это написано, а потому, что это подтверждается многовековым опытом церковных людей", - добавил он, отметив, что случаи соприкосновения с демоническими силами случались и в его пастырской практике.

"Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в Священном писании, в Библии, об этом обязательно было бы хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует", - пояснил митрополит Иларион.

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Испании продлят режим повышенной готовности из-за коронавируса до 9 мая
До вступления в силу эту меру должен одобрить Конгресс депутатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС