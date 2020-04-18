Власти Испании продлят режим повышенной готовности из-за коронавируса до 9 мая

МАДРИД, 18 апреля. /ТАСС/. Правительство Испании решило продлить действие режима повышенной готовности в стране для сдерживания коронавируса до 9 мая. Об этом заявил в субботу в телеобращении глава кабмина Испании Педро Санчес.

Эту меру теперь должен одобрить Конгресс депутатов (нижняя палата парламента). Премьер заявил, что "предложит продлить режим повышенной готовности до 9 мая включительно". "На сегодняшний день невозможно отменить меры по изоляции", - уточнил он. Санчес добавил, что с 27 апреля будет сделано послабление в отношении детей, чтобы они могли выходить на улицу.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве насчитывается около 192 тыс. заболевших, более 20 тыс. человек умерли.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Сейчас в Испании закрыты школы, университеты, кафе, бары, парки, спортзалы и всевозможные развлекательные заведения. Испанцам разрешено выходить из дома за продуктами, в аптеку, больницу, а также на работу.