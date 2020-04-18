{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Число заразившихся коронавирусом жителей Подмосковья выросло до 3954

Случаи заражения зафиксировали в 61 округе региона

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 61 округе Московской области, всего за сутки в регионе стало на 428 инфицированных больше, их общее число достигло 3954. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

"428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 3954 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 40 человек. Выздоровели и выписались 162 человека", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Больше всего заразившихся зафиксировали в Одинцове (252 человека), Мытищах (213), Красногорске (204) и Люберцах (201). По одному инфицированному - в Черноголовке, Лотошине и Звездном Городке. 

В подмосковных больницах наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было зарегистрировано 967 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 495 человек из Москвы. 

С начала пандемии во всем мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Испании продлят режим повышенной готовности из-за коронавируса до 9 мая
До вступления в силу эту меру должен одобрить Конгресс депутатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС