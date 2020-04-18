Число заразившихся коронавирусом жителей Подмосковья выросло до 3954

"428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 3954 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 40 человек. Выздоровели и выписались 162 человека", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 61 округе Московской области, всего за сутки в регионе стало на 428 инфицированных больше, их общее число достигло 3954. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Больше всего заразившихся зафиксировали в Одинцове (252 человека), Мытищах (213), Красногорске (204) и Люберцах (201). По одному инфицированному - в Черноголовке, Лотошине и Звездном Городке.

В подмосковных больницах наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было зарегистрировано 967 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 495 человек из Москвы.

С начала пандемии во всем мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313.