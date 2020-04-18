Армянские пограничники передали "Эстафету Победы" российским коллегам

ЕРЕВАН, 18 апреля. /ТАСС/. Армянские пограничники передали символ "Эстафеты Победы", который представляет собой капсулу с миниатюрным макетом пограничного столба, российским коллегам. Торжественная церемония передачи эстафеты прошла на территории заставы первого отряда пограничных войск Службы национальной безопасности Армении в селе Сарагюх Ширакской области и 39-го Краснознаменного Ленинаканского пограничного отряда ФСБ. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Российского центра науки и культуры в Армении.

"Пограничники приняли на себя первый удар и ценой своей жизни сдерживали врага. Более 60 тыс. погибли, сражаясь за Великую Победу", - отметил во время передачи эстафеты начальник пограничного управления ФСБ России в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий.

В торжественной церемонии приняли участие командующий пограничными войсками Армении полковник Вагинак Саргсян и другие гости.

Капсулу пронесут по российским пограничным подразделениям, дислоцированным в Армении.

"Эстафета Победы" побывает в девяти странах. Символ эстафеты провезут и пронесут по местам подвигов пограничников в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Финиширует эстафета в Москве в День пограничника, который отмечается 28 мая.