{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Армянские пограничники передали "Эстафету Победы" российским коллегам

Символ эстафеты провезут по местам подвигов пограничников в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане

ЕРЕВАН, 18 апреля. /ТАСС/. Армянские пограничники передали символ "Эстафеты Победы", который представляет собой капсулу с миниатюрным макетом пограничного столба, российским коллегам. Торжественная церемония передачи эстафеты прошла на территории заставы первого отряда пограничных войск Службы национальной безопасности Армении в селе Сарагюх Ширакской области и 39-го Краснознаменного Ленинаканского пограничного отряда ФСБ. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Российского центра науки и культуры в Армении.

"Пограничники приняли на себя первый удар и ценой своей жизни сдерживали врага. Более 60 тыс. погибли, сражаясь за Великую Победу", - отметил во время передачи эстафеты начальник пограничного управления ФСБ России в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий.

В торжественной церемонии приняли участие командующий пограничными войсками Армении полковник Вагинак Саргсян и другие гости.

Капсулу пронесут по российским пограничным подразделениям, дислоцированным в Армении.

"Эстафета Победы" побывает в девяти странах. Символ эстафеты провезут и пронесут по местам подвигов пограничников в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Финиширует эстафета в Москве в День пограничника, который отмечается 28 мая.

Теги
АзербайджанАрменияБелоруссияКазахстанКиргизияТаджикистанУзбекистанРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Испании продлят режим повышенной готовности из-за коронавируса до 9 мая
До вступления в силу эту меру должен одобрить Конгресс депутатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС