Бывшую площадку ПМЭФ "Ленэкспо" переоборудуют под госпиталь из-за коронавируса

"То, что происходит - да, это факт, мы подтверждаем переоборудование павильона № 7 "Ленэкспо" под временный госпиталь как резервную площадку [для лечения пациентов с коронавирусом] на 544 места", - рассказала собеседница агентства.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Павильон одного из крупнейших выставочных комплексов в России "Ленэкспо", который в течение десяти лет принимал Петербургский международный экономический форум, переоборудуют под временный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Экспофорум-Интернэшнл".

По последним данным, в Петербурге выявлено 1 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Всего в городе выздоровело после заражения коронавирусом 232 человека, умерли восемь.

Как сообщали ранее в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, в городе подготовлены 4 013 коек для заразившихся коронавирусом, к концу апреля их число должно увеличиться до 5 483. В случае негативного сценария распространения коронавируса планируется развернуть 12 тыс. коек, в том числе и в федеральных учреждениях.

"Ленэкспо" - это один из крупнейших выставочных комплексов в России, расположенный на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Он представляет собой 9 павильонов площадью 40 тыс. кв. метров и 7 различных конференц-залов вместимостью от 24 до 2,8 тыс. человек. С 2006 по 2016 год в "Ленэкспо" проходил Петербургский международный экономический форум.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.