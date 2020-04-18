{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Бывшую площадку ПМЭФ "Ленэкспо" переоборудуют под госпиталь из-за коронавируса

Там подготовят 544 коек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Павильон одного из крупнейших выставочных комплексов в России "Ленэкспо", который в течение десяти лет принимал Петербургский международный экономический форум, переоборудуют под временный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Экспофорум-Интернэшнл".

"То, что происходит - да, это факт, мы подтверждаем переоборудование павильона № 7 "Ленэкспо" под временный госпиталь как резервную площадку [для лечения пациентов с коронавирусом] на 544 места", - рассказала собеседница агентства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По последним данным, в Петербурге выявлено 1 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Всего в городе выздоровело после заражения коронавирусом 232 человека, умерли восемь.

Как сообщали ранее в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, в городе подготовлены 4 013 коек для заразившихся коронавирусом, к концу апреля их число должно увеличиться до 5 483. В случае негативного сценария распространения коронавируса планируется развернуть 12 тыс. коек, в том числе и в федеральных учреждениях.

"Ленэкспо" - это один из крупнейших выставочных комплексов в России, расположенный на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Он представляет собой 9 павильонов площадью 40 тыс. кв. метров и 7 различных конференц-залов вместимостью от 24 до 2,8 тыс. человек. С 2006 по 2016 год в "Ленэкспо" проходил Петербургский международный экономический форум.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус
По данным главы региона Глеба Никитина, заболевание у Игоря Носова протекает в легкой форме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС