У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус

ТАСС, 18 апреля. Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
По его словам, заболевание у Носова протекает в легкой форме.
"Игорь Носов около трех недель трудился в столице на постоянной основе, в том числе в последнее время занимался вопросами обеспечения Нижегородской области медицинским оборудованием, средствами защиты и медикаментами. Во время работы в Москве и произошло заражение. Мы уже давно отказались от командировок за пределы региона. Среди членов правительства региона в Нижегородской области признаков заболевания нет ни у кого", - цитирует Никитина пресс-служба.
В Нижегородской области выявлено 517 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 26 человек выписаны после выздоровления, четверо скончались.