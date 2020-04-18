У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус

"Игорь Носов около трех недель трудился в столице на постоянной основе, в том числе в последнее время занимался вопросами обеспечения Нижегородской области медицинским оборудованием, средствами защиты и медикаментами. Во время работы в Москве и произошло заражение. Мы уже давно отказались от командировок за пределы региона. Среди членов правительства региона в Нижегородской области признаков заболевания нет ни у кого", - цитирует Никитина пресс-служба.

В Нижегородской области выявлено 517 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 26 человек выписаны после выздоровления, четверо скончались.