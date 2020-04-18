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Пандемия коронавируса нового типа
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У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус

По данным главы региона Глеба Никитина, заболевание у Игоря Носова протекает в легкой форме

ТАСС, 18 апреля. Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

По его словам, заболевание у Носова протекает в легкой форме. 

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"Игорь Носов около трех недель трудился в столице на постоянной основе, в том числе в последнее время занимался вопросами обеспечения Нижегородской области медицинским оборудованием, средствами защиты и медикаментами. Во время работы в Москве и произошло заражение. Мы уже давно отказались от командировок за пределы региона. Среди членов правительства региона в Нижегородской области признаков заболевания нет ни у кого", - цитирует Никитина пресс-служба. 

В Нижегородской области выявлено 517 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 26 человек выписаны после выздоровления, четверо скончались.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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