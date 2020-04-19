Умер писатель и журналист Александр Кабаков

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков умер в субботу в Москве на 77-м году жизни. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил главный редактор журнала "Русский пионер", журналист Андрей Колесников.

"Александр Кабаков умер в субботу в 22:40 в московской больнице", - сказал Колесников.

Александр Абрамович Кабаков родился 22 октября 1943 года. С 1972 года Кабаков профессионально занимался журналистикой, работал корреспондентом газеты "Гудок", заместителем главного редактора "Московских новостей", специальным корреспондентом и заведующим отделом издательского дома "Коммерсант", обозревателем "Столичной вечерней газеты", заместителем главного редактора журнала "Новый очевидец".

В 1975 году начал писать юмористические рассказы, а в 1988-м написал роман "Невозвращенец", который был опубликован годом позднее. По произведениям Кабакова сняты фильмы "Десять лет без права переписки" и "Невозвращенец". Кабаков также известен как автор произведений "Заведомо ложные измышления", "Ударом на удар", "Сочинитель", "Похождения настоящего мужчины", "Самозванец", "Последний герой", "Московские сказки", "Подход Кристаповича", "Путешествия экстраполятора и другие сказки", "Считается побег", "Беглец" и других.

Книги Кабакова изданы в США, Франции, Германии, Италии, Испании, Японии, Китае и многих других странах. Кабаков - лауреат престижной литературной премии "Большая книга" за его роман "Все поправимо".