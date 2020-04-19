Патриарх Кирилл пожелал верующим в Пасху, чтобы пандемия перестала отнимать жизни

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим в телевизионном обращении перед пасхальным богослужением, чтобы захлестнувшая мир пандемия не унесла более человеческих жизней и не разрушила человеческое общество. Обращение предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) из храма Христа Спасителя в Москве транслировал телеканал "Россия 1" .

"У меня, конечно, особое сегодня пожелание, исходящее от самого сердца. Чтобы беда, которая нас постигла, как можно быстрее остановилась, чтобы болезнь, которая нас постигла, не унесла новые человеческие жизни, чтобы она не нанесла иного физического ущерба людям, чтобы не были подорваны общественные связи, соединяющие наш народ, и прочие человеческие узы, которые формируют сильное и солидарное общество. Я сердечно всех вас, мои дорогие, приветствую с наступающим светлым Христовым Воскресением. Желаю помощи божией, ограждения от этой тяжелой напасти, которая всех нас посетила", - обратился к пастве патриарх.

Предстоятель пожелал верующим еще более укрепиться в вере, в надежде на господа, укрепить себя в понимании того, что через веру мы соединяемся с богом, в руках которого и жизнь, и смерть. "И будем просить его о том, чтобы здравие душевное и телесное посетило всех нас, и чтобы ограждены мы были от той страшной напасти, которая подступила к нашим домам", - сказал он.

Патриарх также заявил, что в храмах нет ощущения пустоты, несмотря на то, что пасхальные богослужения совершаются без участия прихожан.

"Чтобы уберечь людей от заражения опаснейшей инфекцией, принято решение совершать богослужение без участия мирян, то есть без вас, мои дорогие. Но это не значит, что мы совершаем богослужение в пустом храме, что никто с нами не молится, что вокруг нас пустота: этой пустоты нет, потому что я знаю, с какими чувствами вы сейчас у экранов телевизоров ожидаете начала пасхального богослужения", - обратился к пастве патриарх.

Из-за принятых против распространения коронавирусной инфекции мер пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя проходит без прихожан. К Пасхе в специальной капсуле из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь из храма Гроба Господня.