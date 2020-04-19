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Володин поздравил верующих с Пасхой

Спикер Госдумы отметил, что Пасха объединяет людей вокруг непреходящих ценностей

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Пасха объединяет людей и побуждает их к добрым поступкам.

"Пасхальные дни всегда приносят в мир светлую радость, надежду и любовь, побуждают к добрым делам, объединяют людей вокруг непреходящих духовных и нравственных ценностей. Сегодня это особенно важно для сплочения общества, поддержки близких", - говорится в поздравлении спикера, опубликованном в воскресенье на сайте нижней палаты парламента.

Володин также отметил, что "Русская православная церковь многое делает для придания человеку сил и веры в добрые перемены".

Спикер Госдумы пожелал верующим "пасхальной радости, здоровья, крепости духовных сил".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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