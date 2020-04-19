МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Специалисты МЧС России советуют, вернувшись из магазина, замачивать зелень, помидоры и огурцы на 10-15 минут в воде для профилактики распространения коронавируса.

"Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем их нужно хорошо промыть под проточной водой", - говорится в рекомендациях МЧС.

Специалисты советуют использовать в этих целях нейтральное моющее средство, которое следует тщательно смыть.

В МЧС также напомнили, что, придя с улицы домой, нужно сразу же вымыть руки и только потом разбирать покупки. "Продукты в твердой упаковке - пластиковой, металлической или стеклянной - надо помыть водой и мылом", - советуют в МЧС. Перед тем, как выкладывать продукты, стоит протереть кухонные поверхности.

Кроме того, специалисты рекомендуют проводить чистку и регулярную дезинфекцию столов, дверных ручек, стульев и гаджетов, используя бытовые моющие средства, которые также удаляют вирусы.