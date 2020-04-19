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Из Владивостока в Токио вылетел вывозной рейс

Самолет заберет из Японии более 90 россиян

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Рейс HZ 5480 авиакомпании "Аврора", которая входит в группу "Аэрофлот", вылетел из Владивостока в Токио в 11:55 (4:55 мск), сообщается на табло международного аэропорта Владивосток.

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"Рейс HZ 5480 в 11:55 отправлен", - говорится на сайте аэропорта.

По данным пресс-службы авиакомпании "Аврора", 19 апреля бортом HZ 5480 вернутся более 90 граждан России. Среди них жители Приморья, Хабаровского края, Магаданской области, Якутии, Амурской области и Забайкалья.

"Рейс организуется в целях возвращения российских граждан на территорию России и иностранных граждан в страну пребывания", - сообщается на сайте авиакомпании "Аврора".

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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