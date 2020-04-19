Из Владивостока в Токио вылетел вывозной рейс

Пандемия коронавируса нового типа

Мэр итальянского города Верделло поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Всего российские военные эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны РФ провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 62 населенных пунктах области Ломбардия

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