Из Владивостока в Токио вылетел вывозной рейс

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Рейс HZ 5480 авиакомпании "Аврора", которая входит в группу "Аэрофлот", вылетел из Владивостока в Токио в 11:55 (4:55 мск), сообщается на табло международного аэропорта Владивосток.
"Рейс HZ 5480 в 11:55 отправлен", - говорится на сайте аэропорта.
По данным пресс-службы авиакомпании "Аврора", 19 апреля бортом HZ 5480 вернутся более 90 граждан России. Среди них жители Приморья, Хабаровского края, Магаданской области, Якутии, Амурской области и Забайкалья.
"Рейс организуется в целях возвращения российских граждан на территорию России и иностранных граждан в страну пребывания", - сообщается на сайте авиакомпании "Аврора".