Специалисты войск РХБЗ России и Сербии начали совместную дезинфекцию объектов в республике

БЕЛГРАД, 19 апреля. /ТАСС/. Российские и сербские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к совместным дезинфекционным мероприятиям в медучреждениях двух городов Сербии, что существенно увеличивает скорость обработки. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ.

"Российские и сербские специалисты РХБ-защиты приступили к совместному проведению дезинфекционных мероприятий в медицинских учреждениях Белграда и Ниша. Российские химики проводят санитарную обработку внутренних помещений, а сербские коллеги взяли на себя проведение обработки прибольничной территории", - проинформировали в ведомстве.

Активный обмен опытом

Как подчеркнули в министерстве, совместная работа значительно повысила скорость проведения дезинфекции: "Теперь за то же время совместные расчеты смогут обработать большее количество объектов". За первый день обработано 37 объектов, уточнили в Минобороны.

"Мы активно обмениваемся опытом с братской российской армией, мы показываем, как у нас принято проводить подобные мероприятия, а российские коллеги показывают нам свои способы дезинфекции. Мы очень рады работать рука об руку с российскими специалистами", - процитировали в Минобороны РФ старшего группы дезинфекции от войск РХБЗ Вооруженных сил (ВС) Сербии сержанта Марко Савича. В свою очередь доцент кафедры военно-химической инженерии Военно-медицинской академии ВС Сербии майор Негован Йованкович отметил, что совместная работа с российскими коллегами является для сербской стороны "важным и ценным опытом", и выразил уверенность, что его страна "этого никогда не забудет". По словам офицера, на территории Белграда работают три совместных расчета подразделений РХБЗ.

Пациенты с коронавирусом

Российские военные медики в апреле приняли участие в лечении более 430 сербов, инфицированных новым коронавирусом. "Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 64 пациентов, инфицированных COVID-19, в больницах городов Лесковац, Заечар и Чуприя. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях города Смередево", - сообщили в Министерстве обороны РФ, добавив, что всего к настоящему времени военные медики из России "провели осмотр и приняли участие в лечении 439 пациентов, инфицированных COVID-19".

По данным ведомства, действующий в Сербии российский сводный отряд провел комплекс дезинфекционных мероприятий уже на 67 объектах в 10 городах страны, в их числе Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево и Блаце. Всего обработано около 130 зданий и сооружений общей площадью более 670 тысяч кв. метров, 44 участка дорог с твердым покрытием общей площадью около 365 тысяч кв. метров.

Помощь Сербии

В конце марта Белград попросил Москву о помощи в борьбе с распространением коронавируса. 3 и 4 апреля самолеты ВКС оперативно доставили в Сербию 87 российских военнослужащих, включая военных медиков, вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

18 апреля министр обороны Сербии Александар Вулин поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за помощь военных в борьбе с инфекцией в республике.

Согласно последней информации, в Сербии коронавирусом заразились 5 994 человека, количество летальных исходов достигло 117. Республика полностью закрыла границы, там действуют чрезвычайное положение и комендантский час. На время пасхальных праздников в стране введен трехдневный запрет на выход на улицу для всех слоев населения.