В Красноярском крае умерли первые два человека с коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Два первых летальных случая, связанных с коронавирусом, зафиксированы в Красноярском крае. Об этом в воскресенье сообщили в региональном Минздраве.

"За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода у пациентов, которые находились в реанимационных отделениях больниц г. Красноярска. Они находились на лечении по поводу тяжелых пневмоний на фоне коронавирусной инфекции. Это пожилые пациенты с наличием хронических заболеваний", - говорится в сообщении.

"Окончательный диагноз будет установлен по результатам патолого-анатомического исследования", - добавили в ведомстве.

По данным оперативного штаба РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по данным на 18 апреля, в регионе было 276 случаев инфицирования, из них 17 человек вылечились. В крае самое большое число выявленных случаев коронавирусной инфекции среди регионов Сибирского федерального округа.

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