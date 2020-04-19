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В Приморье советуют муниципалитетам пока не отключать отопление

Решение правительства региона продиктовано желанием снизить риск простудных заболеваний в период самоизоляции
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство Приморского края рекомендовало муниципалитетам не торопиться с окончанием отопительного сезона в период самоизоляции граждан. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

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"Не торопиться с отключением тепла в жилых домах рекомендовано муниципальным образованиям Приморского края. Позицию руководства региона озвучила зампред правительства Елена Пархоменко на селекторном совещании с главами городов и районов края", - говорится на сайте регионального правительства.

По словам Пархоменко, это решение приняли потому, что большинство граждан проводят значительную часть времени дома, а "находиться в теплой квартире все же комфортнее, снижается риск простудных заболеваний".

Каждый муниципалитет сам определяет дату окончания отопительного сезона исходя из среднесуточных температур наружного воздуха. Традиционно в южных и центральных районах Приморского края подача тепла прекращается в конце апреля - начале мая. Часто теплая погода сменяется холодными днями, тогда жители пишут жалобы и просят снова подключить отопление.

В России до конца года приостановили начисление пени при просроченной оплате коммунальных услуг. Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) временно отказалась от отключения отопления и горячей воды должникам - социально значимым объектам, а также от начисления штрафов за не вовремя оплаченные услуги.

Теги
РоссияРазвитие Дальнего ВостокаПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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