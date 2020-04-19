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Пандемия коронавируса нового типа
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Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%

По данным оперативного штаба, ежедневный прирост заразившихся связан с увеличением числа ежедневно проводимых тестов, что "говорит о повышении качества диагностики"
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями. При этом около 77% первых тестов на коронавирус подтверждается в референс-центрах, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

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"В последние дни ежедневный прирост подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Москве составляет более 2,5 тыс. Однако такая тенденция связана с увеличением числа ежедневно проводимых тестов и говорит о повышении качества диагностики. При этом, если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня 60% заболевших - бессимптомные вирусоносители. И главная задача состоит в их изоляции с целью минимизации распространения инфекции", - сообщили в штабе.

Там добавили, что за последнюю неделю в Москве значительно расширились возможности диагностики. Прежде всего, выросло качество работы тест-систем в лабораториях.

"В Москве пациента считают COVID-положительным уже после первого положительного анализа. Такие анализы проходят повторное исследование в референс-центрах для подтверждения диагноза. Если раньше по итогам повторного тестирования процент подтверждений в референс-центре положительных анализов составлял порядка 40%, то сейчас этот показатель достигает 77%", - сообщили в штабе.

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