Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в домашнем телеобращении поздравил православных христиан и всех граждан России с праздником Пасхи. Несмотря на праздник, глава государства не обошел вниманием проблему борьбы с коронавирусом, заверив россиян в том, что ситуация находится под полным контролем, а также в том, что "все будет хорошо". Текст поздравления опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем", - заявил президент.

Глава государства отметил, что Россия обладает необходимыми ресурсами и резервами для защиты людей и поддержки экономики в условиях распространения коронавируса.

"Мы их используем - рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и, прежде всего, для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении", - добавил он.

Президент также подчеркнул, что власти РФ работают в борьбе с коронавирусом на опережение. "Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо", - указал Путин.

"У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью", - заключил глава государства.

Для поздравления православных россиян с праздником Пасхи Путин записал телеобращение, отличное от обычного в таких случаях. Президент отказался от официального подхода, который практикуется в дни профессиональных праздников. Вместо этого в день Христова Воскресения он записал видеоролик без галстука, сидя у камина, в котором горел огонь. На столике рядом с креслом главы государства стоял чайник с чаем, кулич, крашенные по традиции к празднику яйца и творожная пасха. Также рядом с камином была установлена икона.