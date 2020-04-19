В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В целях стимулирования донорства плазмы COVREC правительство Москвы установило стимулирующие выплаты донорам из расчета 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл (+/-10%). Постановление правительства Москвы по данному вопросу 19 апреля 2020 года подписал Мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе сообщили, что по данным московского Клинического комитета по COVID-19, переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) является одним из наиболее перспективных и многообещающих методов лечения коронавируса в условиях отсутствия специфической вакцины. Донорами плазмы COVREC могут стать граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, выработавшие иммунитет к этому заболеванию и не имеющие противопоказаний к донорству крови и ее компонентов.