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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Доноры будут получать 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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"В целях стимулирования донорства плазмы COVREC правительство Москвы установило стимулирующие выплаты донорам из расчета 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл (+/-10%). Постановление правительства Москвы по данному вопросу 19 апреля 2020 года подписал Мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе сообщили, что по данным московского Клинического комитета по COVID-19, переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) является одним из наиболее перспективных и многообещающих методов лечения коронавируса в условиях отсутствия специфической вакцины. Донорами плазмы COVREC могут стать граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, выработавшие иммунитет к этому заболеванию и не имеющие противопоказаний к донорству крови и ее компонентов.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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