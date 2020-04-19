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Пандемия коронавируса нового типа

Жизнь ушла в онлайн. Какие развлечения в интернете стали популярны в самоизоляции

Пандемия и невозможность проводить время с близкими толкают людей к тому, что в онлайне сейчас организуют вечеринки и даже свадьбы
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© REUTERS/Amanda Perobelli

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. В условиях, когда закрыты рестораны, кинотеатры, клубы и торговые центры, а выход из дома возможен лишь на работу и в магазин, люди вынуждены переносить свои привычки из офлайна в онлайн. Растущий по всему миру интернет-трафик - лишнее тому подтверждение.

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Увеличивается спрос на онлайн-развлечения, популярность приобретают сервисы для онлайн-трансляций и приложения для видеоконференций, которые теперь часто используются не только для работы. Об особенностях жизни в онлайне рассказали ТАСС эксперты.

Рост неигровых стримов

Набравший популярность Zoom в начале апреля перешагнул порог в 200 млн пользователей, в то время как в декабре их было всего 10 млн. Самый популярный сервис для стриминга Twitch в апреле побил рекорд по одновременному онлайну пользователей, достигнув планки в 4 млн.

Zoom и Twitch - не единственные платформы, куда люди "уходят" на самоизоляции. Прямые эфиры и стримы есть на YouTube, в Instagram, в соцсетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Причем если раньше стримы в основном были популярны в среде геймеров и киберспортсменов, то сейчас, рассказывают эксперты, растет популярность IRL-стримов (in real life, "как в реальной жизни"). В них одни делают привычные для повседневной жизни вещи, другие - смотрят это в прямом эфире, комментируют и поддерживают автора видео деньгами.

"В условиях пандемии и социальной изоляции общество стало перестраиваться и формировать новые паттерны потребления контента. Если первые недели мы все взахлеб смотрели кино и сериалы, то сейчас, ощутив острую нехватку социальных контактов, мы движемся в сторону совместного потребления контента онлайн", - объясняет Анастасия Байгушева, руководитель платформы для монетизации стримов DonationAlerts.

Как отмечает руководитель направления киберспорта и гейминга МТС Ирина Семенова, рост IRL-стримов на популярной российской платформе WASD.TV составляет 47%.

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"Пользователи сервиса активно выходят за рамки игрового контента и развивают новые тематики трансляций. Люди начинают стримить кулинарные вебинары, посиделки с друзьями, появляются обучающие и образовательные стримы. Все это по праву становится частью индустрии. И мы убеждены, что подобный тренд будет только нарастать", - уточнила она.

Популярность стримов выражается и в том, сколько денег тратят зрители на поддержку их создателей. По данным DonationAlerts, с января рост донатов составил 40%, по оценке сервиса по приему донатов "Я.Стример", - в марте их число выросло на 40% по сравнению с февралем, и в первые недели апреля рост продолжится (на 35%).

Кроме того, аналитики наблюдают и рост числа самих стримеров, например на 32% в сравнении с январем, отмечает Байгушева из DonationAlerts. На WASD.TV число одних только IRL-стримеров в марте по сравнению с февралем выросло на 20%, уточняет Семенова.

Онлайн-свадьбы, вечеринки и концерты

Пандемия и невозможность вместе с друзьями или близкими проводить время вместе толкает людей к тому, чтобы отмечать важные моменты жизни в онлайне. Помимо вечерних посиделок в Zoom с коллегами по работе или друзьями, люди "ходят" на концерты, смотрят вместе фильмы, устраивают поэтические вечера, женятся.

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Концерты перешли в онлайн: популярные российские исполнители, к примеру, выступают в соцсетях и на площадках Okko, "Яндекса", МТС, Wink и других. То же касается и кино: например, студия Lionsgate ("Голодные игры", "Ла-Ла Ленд", "Джон Уик") запустила в апреле бесплатные показы фильмов на YouTube.

Иногда пользователи начинают делать в онлайне и совсем необычные для него вещи: проводить виртуальные вечеринки в компьютерном симуляторе Sims, справлять свадьбы в многопользовательских онлайн-играх, например в Final Fantasy, и даже угадывать пол своего будущего ребенка, транслируя это на Twitch. Некоторые проводят уроки по геометрии для своих учеников в VR-игре Half-Life: Alyx.

Наконец, многие начинают пробовать себя там, где раньше были лишь зрителями - в киберспорте. Как рассказали в Qiwi, число таких пользователей в киберспортивной лиге Qiwi Teamplay растет: в марте по сравнению с февралем прирост новых игроков составил 85%, а количество сыгранных матчей на платформе увеличилось на 36%.

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