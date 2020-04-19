Жизнь ушла в онлайн. Какие развлечения в интернете стали популярны в самоизоляции

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. В условиях, когда закрыты рестораны, кинотеатры, клубы и торговые центры, а выход из дома возможен лишь на работу и в магазин, люди вынуждены переносить свои привычки из офлайна в онлайн. Растущий по всему миру интернет-трафик - лишнее тому подтверждение.

Увеличивается спрос на онлайн-развлечения, популярность приобретают сервисы для онлайн-трансляций и приложения для видеоконференций, которые теперь часто используются не только для работы. Об особенностях жизни в онлайне рассказали ТАСС эксперты.

Рост неигровых стримов

Набравший популярность Zoom в начале апреля перешагнул порог в 200 млн пользователей, в то время как в декабре их было всего 10 млн. Самый популярный сервис для стриминга Twitch в апреле побил рекорд по одновременному онлайну пользователей, достигнув планки в 4 млн.

Zoom и Twitch - не единственные платформы, куда люди "уходят" на самоизоляции. Прямые эфиры и стримы есть на YouTube, в Instagram, в соцсетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Причем если раньше стримы в основном были популярны в среде геймеров и киберспортсменов, то сейчас, рассказывают эксперты, растет популярность IRL-стримов (in real life, "как в реальной жизни"). В них одни делают привычные для повседневной жизни вещи, другие - смотрят это в прямом эфире, комментируют и поддерживают автора видео деньгами.

"В условиях пандемии и социальной изоляции общество стало перестраиваться и формировать новые паттерны потребления контента. Если первые недели мы все взахлеб смотрели кино и сериалы, то сейчас, ощутив острую нехватку социальных контактов, мы движемся в сторону совместного потребления контента онлайн", - объясняет Анастасия Байгушева, руководитель платформы для монетизации стримов DonationAlerts.

Как отмечает руководитель направления киберспорта и гейминга МТС Ирина Семенова, рост IRL-стримов на популярной российской платформе WASD.TV составляет 47%.