Патриарх Кирилл призвал РПЦ к ежедневной молитве за людей, обеспокоенных пандемией

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Русскую православную церковь (РПЦ) к ежедневной молитве за людей, обеспокоенных пандемией коронавируса, назвав молитву главной помощью церкви таким людям. Об этом он сказал в пасхальной проповеди в храме Христа Спасителя, текст которой опубликован в воскресенье на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Самая главная помощь наша - это сильная молитва <…> Давайте каждый день в нашей личной молитве, особенно во время совершения церковных богослужений, мысленно молиться о тех, кто находится под страхом смертным, кто преодолевает тяготы болезни, о тех, кто не будучи больными... тем не менее также подавляется страхом", - сказал патриарх.

Он отметил, что в эту Пасху люди не пришли в храмы не из-за того, что они не хотели, а потому, что у них не было такой возможности. "И в этом пустом храме разве мы сегодня не пережили радость Пасхи, Святого воскресения? Ничуть нельзя умалить того, что мы сегодня переживаем, что мы сегодня испытали, <...> участвуя в пасхальном богослужении", - добавил предстоятель Русской церкви.

Патриарх Кирилл призвал верующих особым образом запомнить и пережить "этот замечательный опыт празднования Пасхи в пустом Храме Христа Спасителя, в условиях тяжких испытаний, выпавших на долю народа нашего". "Уверен, что через какое-то время будем вспоминать это Пасхальное торжество как совершенно особое событие в нашей жизни", - заключил он.

Из-за мер, принятых против распространения коронавирусной инфекции, пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя состоялось без прихожан. К Пасхе в специальной капсуле из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь из храма Гроба Господня.

Текст пасхальной проповеди

"Всех вас, мои дорогие, сердечно поздравляю с великим мироспасительным праздником Святой Пасхи!

Мы говорим, что через пасхальное торжество Господь дает нам пережить радость реального соприкосновения с Ним через вкушение Тела и Крови Его, через прикосновение к Его благодати. Когда мы живем обычной жизнью и посещаем храм на Пасху, окруженные большим количеством людей, когда мы питаемся этой общей духовной энергией, когда мы слышим песнопения, когда ничто нас по-настоящему не беспокоит и мы спокойно, мирно радуемся этому торжеству, тогда естественно, что на сердце радость.

Но вот выпало испытание. И в храме мало людей. И люди действительно испытывают страх, смертный страх. Сегодня мы собрались с вами малочисленной общиной здесь с полным пониманием того, что люди не пришли не из-за того, что они не хотели, а потому что у них не было такой возможности. И что же? И вот в этом пустом храме разве мы сегодня не пережили радость Пасхи - Святого Воскресения? Ничуть. Нельзя умалить все то, что мы сегодня переживаем, то, что мы сегодня испытали в этот день, в эту светозарную ночь, участвуя в Пасхальном богослужении, в сравнении с тем, как это было в те времена, когда храм наполнялся людьми и когда все были здоровы. О чем это говорит? О том, что благодать Божия преодолевает любые человеческие трудности, любые страхи, любые препоны и, прикасаясь к сердцу верующего человека, возбуждает естественную реакцию на получение дара благодати - это радость в сердце.

И поелику мы прикоснулись сегодня к этой радости, давайте особым образом запомним и переживем этот замечательный опыт празднования Пасхи в пустом Храме Христа Спасителя, в условиях тяжких испытаний, выпавших на долю народа нашего. Уверен, что через какое-то время будем вспоминать это Пасхальное торжество как совершенно особое событие в нашей жизни.

А что же мир наш, который вокруг нас и который сегодня страдает от тяжкой болезни? Чем мы можем помочь тем, кто действительно находится под страхом смертным? Самая главная помощь наша - это сильная молитва, даже о безымянных людях, о всех страждущих, о требующих Божественной помощи и спасения. Давайте каждый день в нашей личной молитве, особенно во время совершения церковных богослужений, мысленно молиться о тех, кто находится под страхом смертным, кто преодолевает тяготы болезни, и о тех, кто не будучи больными (дай Бог, чтобы никогда эта болезнь и не прикоснулись к ним) тем не менее также подавляется страхом. Пусть наша молитва будет искренней и сердечной. Верим, что молитва Церкви многое может, может и приклонить милость к народу нашему, спасающую десницу Божию и Его любовь.

С этой надеждой покинем этот замечательный храм, в котором сегодня не было много народа, но в котором совершилось великое чудо — торжественная встреча Воскресшего Спасителя, которая наполнила наши сердца Пасхальной радостью, которую, по слову Священного Писания, никто от нас да не отымет (см. Ин. 16:22). Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос! Аминь"