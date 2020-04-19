Число заразившихся коронавирусом в России за сутки превысило 6 тыс.

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за последние сутки на 6 060 и сейчас составляет 42 тыс. 853 во всех регионах страны. Выздоровел 3 291 человек, 361 пациент умер, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 42 853 случаев (+16,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 234 человека, за весь период - 3 291. За сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умер 361 человек", - говорится в сообщении штаба.

Новые 3 570 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице более 24 тыс. 324 заразившихся. новые случаи выявлены в еще 77 регионах:

Московская область 709

Нижегородская область 129

Санкт-Петербург 114

Архангельская область 68

Республика Мордовия 60

Тульская область 58

Краснодарский край 48

Чеченская Республика 44

Оренбургская область 44

Республика Марий Эл 43

Рязанская область 42

Республика Ингушетия 42

Тюменская область 42

Республика Саха (Якутия) 41

Кировская область 39

Хабаровский край 38

Калужская область 37

Республика Дагестан 35

Ростовская область 35

Тверская область 33

Мурманская область 33

Республика Татарстан 31

Ленинградская область 29

Чувашская Республика 29

Пермский край 28

Владимирская область 27

Воронежская область 26

Курская область 26

Республика Северная Осетия 26

Астраханская область 24

Красноярский край 24

Брянская область 23

Ставропольский край 23

Тамбовская область 22

Кабардино-Балкарская Республика 22

Республика Хакасия 22

Новосибирская область 22

Смоленская область 21

Липецкая область 20

Ивановская область 19

Новгородская область 18

Карачаево-Черкесская Республика 17

Саратовская область 16

Самарская область 15

Свердловская область 15

Волгоградская область 14

Ханты-Мансийский АО 14

Костромская область 13

Орловская область 13

Приморский край 13

Ярославская область 12

Калининградская область 11

Ульяновская область 11

Ямало-Ненецкий АО 10

Белгородская область 9

Алтайский край 9

Кемеровская область 9

Республика Коми 7

Вологодская область 7

Республика Адыгея 7

Республика Калмыкия 7

Челябинская область 7

Томская область 5

Камчатский край 5

Республика Карелия 4

Удмуртская Республика 4

Республика Тыва 4

Республика Бурятия 3

Псковская область 2

Омская область 2

Амурская область 2

Республика Крым 2

Иркутская область 1

Забайкальский край 1

Магаданская область 1

Еврейская АО 1

Севастополь 1

Отмечается, что за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 234 человека в 34 регионах страны, в том числе 84 человека в Москве, 36 в Московской области, 14 в Тульской области, 11 в Республике Бурятия.

За сутки умерли 28 человек в Москве, девять в Московской области, трое в Пензенской области, двое в Башкирии. По одному летальному исходу зафиксировано в Липецкой, Мурманской, Новосибирской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ингушетия.