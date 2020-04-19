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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты рассказали, на какие товары вырос спрос в условиях самоизоляции

Россияне, сидя дома, стали чаще покупать машинки для стрижки волос и маникюрные принадлежности

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Спрос на машинки для стрижки волос вырос в России почти в пять раз, а продажи аппаратов для маникюра увеличились на 442% на фоне перехода россиян в режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в исследовании Ozon, проанализировавшем около 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов

"С 1 по 15 апреля продажи машинок для стрижки выросли на 391% по сравнению со средним показателем продаж в период стабильного спроса в 2019 году. Продажи UV/LED ламп для сушки лака с 1 по 15 апреля выросли на 196% относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019, рост продаж маникюрных аппаратов составил 442% за тот же период", - говорится в исследовании.

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На маркетплейсе "Беру", который также исследовал покупки россиян в середине апреля, наибольшей популярностью среди товаров для красоты с конца марта пользовались машинки для стрижки и триммеры - спрос на них вырос на 284%. Мужскую косметику для ухода за лицом, бородой и усами стали заказывать в два раза чаще.

Кроме того, на 140% россияне стали чаще интересоваться маникюрными и педикюрным принадлежностями, а и на 110% чаще лампами для сушки маникюра. Количество заказов гель-лаков и средств для снятия лака увеличилось примерно в два раза. Спрос на инструменты для маникюра и педикюра, например ножниц и кусачек, вырос почти на 80%.

"Эксперты "Беру" полагают, что аномальный рост спроса на такие категории может быть связан с временным закрытием маникюрных салонов, что вынудило россиян начать ухаживать за ногтями дома. С приостановлением работы не только маникюрных, но и салонов красоты в целом, могут быть связаны и другие всплески спроса. Интерес к товарам для окрашивания бровей и ресниц вырос на 59%, а к средствам для эпиляции и депиляции - почти на 40%", - отмечает маркетплейс.

Помимо косметических аппаратов, россиянки увеличили покупки косметических средств: например, продажи средств по уходу за телом и для волос выросли на Ozon в первой половине апреля на 197% и 136% соответственно относительно периода стабильного спроса в 2019 году. Особой популярностью в весенний сезон пользуются средства для увлажнения и питания кожи, а также скрабы и пилинги. Среди средств для волос пользователи чаще всего выбирают масла, а также маски и несмываемые кондиционеры. Женщины, находясь дома, не забывают также и про уход за лицом, продажи этой категории выросли в марте на 120% относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 году.

Поддержать здоровый образ жизни

"Работая из дома, но при этом стараясь поддерживать здоровый образ жизни, пользователи приобретают товары для массажа в домашних условиях, чтобы восстановиться после долгого сидения за компьютером - продажи массажных подушек выросли с 1 по 15 апреля на 156% относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 году", - отмечает Ozon.

Всплеск спроса на средства для красоты выявил и другую тенденцию - спрос на товары для макияжа на фоне режима снизился, отмечает маркетплейс "Беру". Так, россияне стали реже заказывать зеркала, помаду, кисти и спонжи для нанесения макияжа.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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