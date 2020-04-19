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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Забайкалья просят федеральный штаб вывозить граждан Китая на родину прямыми рейсами

Самих граждан КНР просят дождаться определения порядка вывоза и не пытаться самостоятельно вернуться на родину
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края обратились к федеральному штабу с просьбой дать поручения об организации вывоза граждан КНР на родину прямыми рейсами. Об этом сообщается на сайте правительства Забайкалья.

Девять граждан Китая прибыли 18 апреля в Забайкалье авиарейсом Новосибирск-Чита. Все они помещены в обсерватор.

"Вчера в Читу прибыли девять граждан Китайской народной республики. Из Омска они отправились в Новосибирск, откуда авиарейсом Новосибирск-Чита прилетели к нам, все эти китайские граждане помещены в обсерватор на две недели. Граница закрыта, переход ее в пунктах пропуска Забайкальского края невозможен. Мы обратились к федеральному штабу с просьбой дать поручения об организации вывоза граждан КНР на родину прямыми рейсами", - приводят слова заместителя председателя правительства Забайкальского края Михаила Чуркина в пресс-службе регионального правительства.

Власти Забайкалья просят граждан КНР дождаться определения порядка вывоза и не пытаться самостоятельно вернуться на родину. Это позволит им избежать пребывания в обсерваторе и расходов связанных с перелетом, размещением и питанием.

В Забайкалье, согласно постановлению краевого правительства, в обсерваторах на две недели также будут размещаться граждане, приезжающие из Москвы в Забайкалье. Такие помещения доступны в том числе для приезжих забайкальцев, у которых нет возможности изолироваться на 14 дней по месту жительства. В Забайкалье, по данным на 19 апреля, коронавирус подтвержден у 48 граждан, четверо из них уже выписаны из медучреждений.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число случаев инфицирования выросло за последние сутки на 6 060 и составляет 42 853. Выздоровел 3 291 человек, 361 пациент умер. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКитайЗабайкальский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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