Коллеги Александра Кабакова выразили соболезнования в связи со смертью писателя

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Александр Кабаков, который ушел из жизни в субботу, был одним из самых крупных авторов в современной русской литературе, его отличал высокий стиль творчества и большое мужество. Об этом рассказали ТАСС его друзья-писатели.

О смерти Александра Кабакова ТАСС сообщил главный редактор журнала "Русский пионер", журналист Андрей Колесников. Писателю было 76 лет.

"Александр Кабаков - одна из самых крупных персон в современной русской литературе, после смерти более старшего поколения - Искандера, Аксенова, Битова. Сейчас его уже нет, иначе бы он посмеялся над тем, что я скажу: он звезда, он потрясающий стилист и сочинитель с безудержной фантазией. Роман "Невозвращенец" принес ему мировую славу. Я очень люблю его "Московские сказки" - это литература высшего сорта", - сказал ТАСС президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов.

Он отметил, что смерть Кабакова стала для него большим потрясением. По словам Попова, последний год писатель тяжело болел. "Он не избегал разговоров об этом, мы довольно цинично все обсуждали - и его болезнь, и его смерть", - поделился собеседник агентства.

Попов рассказал, что мог обратиться к Александру Кабакову за советом по любому вопросу, вплоть до того, стоит ли ему покупать пиджак, и в ответ всегда слышал аргументированную позицию. Кабакова любили многие, добавил он, у него было большое количество друзей.

Автор большого стиля и мужества

Писатель Шамиль Идиатуллин рассказал ТАСС, что в 1990 году Кабаков написал повесть "Подход Кристаповича", в которой изложил кредо героев, достойных считаться главными: не сносить покорно удары яростной судьбы, а определять, кто именно ударил, и бить в ответ. "В этом он видел не только справедливость, но суть правильного существования", - подчеркнул Идиатуллин.