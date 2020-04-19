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Пандемия коронавируса нового типа

На Украине более 1 тыс. медиков заразились коронавирусом

Общее число заболевших в стране составляет 5449 человек
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© EPA-EFE/MARKIIAN LYSEIKO

КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Более 1 тыс. медицинских работников заразились коронавирусом нового типа на Украине. Об этом сообщил в воскресенье украинский министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга, видеозапись которого была размещена на странице министерства в Facebook.

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"Всего за все время пандемии заболели 5449 человек, из них 358 детей и 1031 медицинский работник. В общем выздоровели 347 человек. Летальных случаев 141", - сообщил глава украинского Минздрава.

"Если говорить в разрезе регионов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 49, и городе Киеве - 31", - добавил Максим Степанов.

По его словам, украинский Минздрав связывает происшедший в последние дни рост числа инфицированных коронавирусом в стране с массовыми посещениями людьми богослужений в Вербное воскресенье (12 апреля). "К сожалению, много кто не придерживался наших рекомендаций оставаться дома в Вербное воскресенье и не ходить массово на богослужение", - сказал он. Степанов подчеркнул, что признаки инфицирования проявляются на 4-й и 5-й день после заражения и именно в этот срок после Вербного воскресенья был зафиксирован повышенный рост подтвержденных случаев.

В качестве другой причины роста числа показателей заболеваемости украинский министр назвал увеличение количества проводимых в стране анализов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что позволило выявить дополнительные случаи заболевания. По его словам, за минувшие сутки на Украине тесты на коронавирус провели у 4695 человек.

Первый случай заражения новым коронавирусом на Украине зафиксирован 3 марта в Черновицкой области. В настоящий момент в стране действует карантин и введен режим чрезвычайной ситуации, которые останутся в силе как минимум до 24 апреля.

Теги
УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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