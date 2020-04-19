Генпрокуратура описала типичного несовершеннолетнего преступника в России

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Преступления среди несовершеннолетних в России чаще всего совершают подростки мужского пола в возрасте от 16 до 17 лет. Об этом свидетельствует исследование Университета прокуратуры РФ, данные которого приводит пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно статистике надзорного ведомства, ежегодно несовершеннолетними или при их участии совершается более 40 тыс. преступлений. "Около двух третей несовершеннолетних, совершивших преступления в 2019 году, - это лица в возрасте 16-17 лет (63,7%). Доля лиц в возрасте 14-15 лет - 36,3%", - говорится в сообщении.

При этом большинство несовершеннолетних преступников - мужского пола (89,9%), что близко к распределению по полу среди взрослых, где доля мужчин в общем числе лиц, совершивших преступления, в прошлом году составила 83,6%. При этом около половины несовершеннолетних, осужденных в 2019 году за преступления, воспитывались в семье с одним родителем (7 742 из 16 858, или 45,9%), почти десятая часть воспитывалась вне семьи (1 620, или 9,6%). При этом 79,7% несовершеннолетних преступников имели только начальное или основное общее образование, еще 15,3% - среднее (полное) общее, только 2,1% - среднее профессиональное образование. При этом четверть несовершеннолетних на момент совершения преступления нигде не учились и не были студентами.

В России каждый девятый несовершеннолетний совершает преступление в состоянии опьянения. За прошлый год возросло на 17,4% число несовершеннолетних, совершивших административное правонарушение, связанное с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на спиртовой основе. На преступления несовершеннолетние чаще всего идут группой (47,1%), среди них много тех, кто уже ранее решался на преступления (24,7%), почти 40% среди них уже были судимы.

"Примерно для четверти несовершеннолетних преступление является повторным, что свидетельствует о профессионализации такого вида преступности", - отметили в ГП РФ.

В 2019 году в РФ увеличилось на 6,9% число особо тяжких преступлений и на 3,4% количество тяжких преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18-летнего возраста, что указывает на серьезные недостатки в борьбе с преступностью, отмечается в сообщении. В целом тяжкие и особо тяжкие преступления составляют почти четверть в структуре преступности данного вида. Большинство несовершеннолетних совершают преступления против собственности - 83,1%, 7,6% - против жизни и здоровья, 4,4% - преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В прошлом году по сравнению с позапрошлым годом на 2,3% увеличилось количество несовершеннолетних, поставленных на учет в подразделения по дела несовершеннолетних (144 643), из них более половины совершили административное правонарушение, в том числе до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность.

"Среди типичных психологических черт личности несовершеннолетнего преступника можно отметить социальную деформацию и дезадаптацию, плохое осознание, пренебрежение или игнорирование принятых в обществе правил социального взаимодействия, моральных и правовых норм, ограничений и запретов, отсутствие чувства ответственности за свои поступки, ложно понимаемое стремление к самовыражению, потребность в новых впечатлениях, эмоционально возбуждающих ситуациях, стремление к риску, эгоизм, низкий уровень самокритичности, неадекватная самооценка и уровень притязаний, ограниченность круга интересов", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.