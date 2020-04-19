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Пандемия коронавируса нового типа

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47

На стационарном лечении находятся 3 538 человек

МИНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.

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"На 19 апреля на стационарном лечении находятся 3 538 человек. Остальные - на амбулаторном лечении, либо выписаны. В особом внимании специалистов нуждаются 86 пациентов, - сказано в сообщении ведомства. - Умерли 47 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

По данным Минздрава, с начала февраля в Белоруссии сделан 98 231 тест на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействованы 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.

На 17 апреля в республике были зарегистрированы 4 779 человек с коронавирусной инфекцией. В субботу и воскресенье Минздрав Белоруссии не предоставил данных по общему числу инфицированных.

В Белоруссии карантин из-за коронавируса не введен, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. 17 апреля президент республики Александр Лукашенко заявил, что считает необходимым начинать учебный процесс в школах со следующей недели. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля - начало мая. 11 апреля Всемирная организация здравоохранения посоветовала Белоруссии готовиться к худшим сценариям развития ситуации с распространением коронавируса. С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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