В архангельской психиатрической больнице у 64 человек подтвердили коронавирус

МУРМАНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус подтверждены у 64 человек в Архангельской клинической психиатрической больнице, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе возросло за сутки на 68 и составило 107 человек. Об этом сообщил в воскресенье оперативный штаб Архангельской области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"По состоянию на 19 апреля, в Архангельской области подтверждено 68 новых случаев заболевания COVID-19. Среди подтвержденных случаев заболевания: 64 человека - пациенты и персонал Архангельской клинической психиатрической больницы; три случая - это тесты, ранее направленные на подтверждение в федеральный центр, еще один новый случай - архангелогородка, вернувшаяся из Турции", - говорится в сообщении.

По информации оперативного штаба, в настоящее время в больнице объявлен карантинный режим. Отдельно стоящее здание отделения больницы, в котором зафиксирован очаг инфицирования, перепрофилируется: один из этажей - под инфекционное отделение для заболевших, второй - под обсерватор, для тех, кто попал в круг контактов.

Таким образом, общее число заболевших в Архангельской области на воскресенье составило 107 человек, из них 11 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц. Всего под медицинским наблюдением и ограничительными мерами в Поморье находятся 4 119 человек, из них 390 пока остаются под наблюдением, в отношении 3 729 наблюдение снято, установлен диагноз "здоров".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.