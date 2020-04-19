Песков надеется увидеть первые признаки выхода на плато по коронавирусу после 20 апреля

ТАСС, 19 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассчитывает, что на следующей неделе могут появиться первые признаки выхода на плато по заболеваемости новым коронавирусом.
"Эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели", - сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". "Мы сидим на карантине три недели, на следующей неделе есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим", - отметил Песков.
Песков прогнозирует, что на следующей неделе руководство страны будет принимать новые решения о дальнейшем режиме в связи с распространением коронавирусной инфекции. "Наверно, в течение недели надо будет принимать какие-то решения о дальнейшем режиме", - сказал он. По его мнению, предстоит "очень сложная комбинация". "С полным приоритетом здоровья граждан, но еще и с необходимостью не дать задохнуться экономике, которая и так находится в тяжелом кризисном состоянии из-за обстоятельств, с которыми мы все столкнулись", - пояснил Песков.
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе (20-26 апреля) продолжит проводить мероприятия в основном в режиме телеконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства. "Пока, по крайней мере на следующей неделе, запланировано тоже проведение фактически ежедневных совещаний, встреч, тоже в своем большинстве - в режиме телеконференции", - сказал Песков. В предыдущие недели глава государства из-за ситуации с коронавирусом проводил мероприятия в основном по видеосвязи из подмосковной госрезиденции Ново-Огарево.
Как отметил Песков, актуальность и потребность в международном взаимодействии по борьбе с коронавирусом только увеличиваются. "Здесь абстрагироваться друг от друга невозможно. Наоборот, актуальность и потребность в общении лишь увеличивается", - сказал он. "Страны наши взаимодействуют. И происходит общение глав государств. И взаимопомощь оказывается, и обмен информацией", - добавил Песков.
Работа в дистанционном режиме не мешает Владимиру Путину эффективно в ручном режиме руководить процессами, связанными с борьбой с коронавирусом, отметил Песков. "Система сложная, время авральное, оно требует этого самого ручного управления, - подчеркнул представитель Кремля. - То, что все это в режиме телеконференции, для президента никакой роли не играет, он ежедневно и очень напряженно работает".
"Это ежедневная тема для президента, я бы сказал - временами даже ежечасная", - добавил Песков. Говоря об отдельных направлениях этой работы, Песков напомнил о финансировании покупки аппаратов искусственной вентиляции легких для регионов и оборудования койко-мест. "Фабрики работают в три смены, но они не справляются с количеством заказов", - констатировал он.
С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.