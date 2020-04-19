Песков надеется увидеть первые признаки выхода на плато по коронавирусу после 20 апреля

"Эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели", - сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". "Мы сидим на карантине три недели, на следующей неделе есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим", - отметил Песков.

Песков прогнозирует, что на следующей неделе руководство страны будет принимать новые решения о дальнейшем режиме в связи с распространением коронавирусной инфекции. "Наверно, в течение недели надо будет принимать какие-то решения о дальнейшем режиме", - сказал он. По его мнению, предстоит "очень сложная комбинация". "С полным приоритетом здоровья граждан, но еще и с необходимостью не дать задохнуться экономике, которая и так находится в тяжелом кризисном состоянии из-за обстоятельств, с которыми мы все столкнулись", - пояснил Песков.

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе (20-26 апреля) продолжит проводить мероприятия в основном в режиме телеконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства. "Пока, по крайней мере на следующей неделе, запланировано тоже проведение фактически ежедневных совещаний, встреч, тоже в своем большинстве - в режиме телеконференции", - сказал Песков. В предыдущие недели глава государства из-за ситуации с коронавирусом проводил мероприятия в основном по видеосвязи из подмосковной госрезиденции Ново-Огарево.

Как отметил Песков, актуальность и потребность в международном взаимодействии по борьбе с коронавирусом только увеличиваются. "Здесь абстрагироваться друг от друга невозможно. Наоборот, актуальность и потребность в общении лишь увеличивается", - сказал он. "Страны наши взаимодействуют. И происходит общение глав государств. И взаимопомощь оказывается, и обмен информацией", - добавил Песков.