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75-летие Победы
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Песков рассказал, что Путину было непросто принимать решение о переносе парада Победы

Здоровье людей для президента в приоритете, отметил пресс-секретарь российского лидера

ТАСС, 19 апреля. Президенту России Владимиру Путину было непросто принять решение о переносе проведения парада Победы. Такое мнение пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил в воскресенье в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин".

"Конечно, президенту наверняка было непросто принимать такое решение, но <...> для него приоритетом является здоровье людей", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что 9 Мая - святой для Путина праздник. Песков выразил уверенность, что юбилей Победы "все равно все будут отмечать".

В четверг Путин объявил, что парад Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году не 9 мая, а позже, когда отступит угроза коронавируса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие Победы
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