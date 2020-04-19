Еще у 12 студентов из общежития Мордовского госуниверситета выявили коронавирус

ТАСС, 19 апреля. Коронавирус подтвержден еще у 12 студентов Мордовского госуниверситета имени Огарева. Всего за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 60 жителей Мордовии, общее число заражений достигло 258, сообщается в воскресенье на странице правительства республики в соцсети "ВКонтакте".

"По данным на 19 апреля всего в Мордовии зарегистрировано 258 случаев заболевания COVID-19. Из 60 случаев коронавируса, зафиксированных за последние сутки, вновь самая значительная группа - 12 человек - студенты общежития №3 МГУ им. Н. П. Огарева", - говорится в сообщении.

У подавляющего большинства новых инфицированных заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме.

Власти Мордовии ранее поясняли, что увеличение числа заболевших в республике связано, в том числе, с массовой госпитализацией студентов общежития Мордовского госуниверситета, главным образом граждан стран СНГ, постоянно проживающих в общежитии, откуда был госпитализирован иностранный студент с коронавирусом. Молодой человек отлучался в Москву, а после возвращения не сообщил о своей поездке, не соблюдал меры по самоизоляции и в течение нескольких дней контактировал с соседями. Когда у него подтвердился вирус, общежитие закрыли на карантин, сейчас в нем находятся около 200 человек, за ними ведется медицинское наблюдение, общежитие охраняют сотрудники Росгвардии.

Как уточнил ТАСС замминистра здравоохранения республики Сергей Саушев, в других общежитиях на территории республики очагов заражения не выявлено.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число случаев заражения коронавирусом выросло за последние сутки на 6 060 и сейчас составляет 42 тыс. 853 во всех регионах страны. Выздоровел 3 291 человек, 361 пациент умер. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.