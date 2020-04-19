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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Город Абдулино в Оренбургской области закрыли на карантин

Работницы дома отдыха железнодорожников заразились коронавирусом

ТАСС, 19 апреля. Город Абдулино в Оренбургской области, где проживают 18 тыс. человек, закрыт на карантин из-за заражения коронавирусом работниц дома отдыха железнодорожников, запрещен въезд в город и выезд из города. Об этом в воскресенье сообщила в прямом эфире в Instagram вице-губернатор - заместитель председателя правительства по социальной политике - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

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"В Оренбургской области наложен карантин на город Абдулино, запрещен въезд и выезд транспортных средств, кроме автомобилей экстренных служб. Причиной стало заражение коронавирусом работниц дома отдыха железнодорожников. По данным Оренбургстата, в Абдулине проживают свыше 18 тыс. человек", - сказала Савинова. 

Она уточнила, что решение о карантине принято из-за большого числа контактов зараженных. "Все заболевшие безусловно никуда не выезжали, в силу работы безусловно не соблюдали режим самоизоляции, имели очень большое количество контактов. Штабом было принято решение о наложении карантина на населенный пункт с целью исключения выезда жителей Абдулино за пределы городского округа, потому что круг контактов был достаточно большой", - сказала Савинова. 

В Оренбургской области за весь период зарегистрировано 274 случая коронавирусной инфекции, в том числе за последние сутки федеральным референс-центром подтверждено 44 диагноза. На сегодняшний день выздоровели 16 человек, двое умерли. Сейчас семь пациентов находятся в тяжелом состоянии, четыре подключены к аппаратам ИВЛ, еще 64 оренбуржца в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Среди заболевших 14 детей. 

Ранее карантин был введен в селе Новоникитино Октябрьского района, а также в подъездах многоквартирных домов в Оренбурге, Сакмарском районе и Соль-Илецком городском округе. Жителям запрещено покидать место жительства. 

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияОренбургская областьПандемия коронавируса нового типа
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