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Пандемия коронавируса нового типа

Британское правительство не планирует возобновлять работу школ в мае

Ранее ряд СМИ королевства сообщили, что британский кабмин рассматривает возможность открыть школы

ЛОНДОН, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство Великобритании пока не планирует смягчать режим карантина в следующем месяце, возобновив работу школ. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Twitter министр образования Гэвин Уильямсон.

"Пока какого-либо решения об открытии школ нет, - отметил глава ведомства. - Хочу заверить родителей и учителей в том, что школы откроются вновь только после того, как у нас будут научные данные, указывающие на то, что для такого решения наступил правильный момент".

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Комментарий министра последовал после того, как газета The Sunday Times и ряд других СМИ королевства сообщили, что британский кабмин рассматривает возможность возобновить работу школ уже 11 мая. Открытие учебных заведений рассматривается как первый из серии шагов по смягчению введенного в стране 23 марта карантина. По данным британских газет, кабинет министров подготовил пакет мер по ослаблению действующего режима, с которыми после возвращения к исполнению премьерских обязанностей будет ознакомлен глава правительства Борис Джонсон, пока что восстанавливающий силы после перенесенной коронавирусной инфекции в загородной резиденции Чекерс.

Как пишет The Sunday Times, план предполагает возвращение к учебе школьников начальных и выпускных классов, причем в целях сокращения контактов между людьми посещать занятия они будут не каждый день. Рассматривается также возобновление работы магазинов, торгующих не самыми необходимыми людям товарами, в том числе одеждой и садовым инвентарем. Первая фаза снятия ограничений также предусматривает, что в больницах страны начнут вновь проводится плановые операции.

Второй этап, который по сведениям издания, может быть введен в действие в конце мая или начале июня, предполагает открытие большего числа магазинов, а к концу лета или началу осени, возможно, смогут вновь начать работу пабы и рестораны. При этом полное снятие карантина, который продолжит действовать для пожилых людей и иных лиц, входящих в группу риска, не ожидается раньше появления вакцины от нового коронавируса.

По данным, опубликованным британским Минздравом 18 апреля, у 114 тыс. человек в стране было подтверждено заражение коронавирусом. Число летальных исходов достигло 15,4 тыс. Количество регистрируемых за сутки смертей то уменьшается несколько дней подряд, то вновь увеличивается, последнюю неделю держась в пределах 700-800. Постепенно сокращается число новых случаев госпитализации инфицированных, что дает повод для оптимизма, однако власти королевства пока не рискуют заявлять о том, что пик вспышки пройден. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли.

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ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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