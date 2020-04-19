На Украине завели уголовное дело из-за скопления людей в храме в Донецкой области

КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Украинские правоохранители завели уголовное дело из-за скопления людей в нарушение правил карантина в Свято-Успенской лавре на подконтрольной Киеву части Донецкой области. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в регионе.

"В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано скопление людей в количестве 300 человек, при этом не была соблюдена социальная дистанция и другие правила карантина. По факту начато уголовное дело по ст. 325 "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Эта статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

В целом полиция заявила об отсутствии серьезных нарушений карантинного режима в ходе празднования Пасхи на Украине. В этом году в богослужениях, по данным МВД Украины, приняли участие 130 тыс. человек, что в 50 раз меньше, чем в прошлом году. Общественную безопасность и порядок в воскресенье обеспечивают 26,5 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Накануне праздника руководство страны призвало верующих воздержаться от посещения церкви, предложив гражданам присоединиться к богослужениях в режиме онлайн. Согласно требованиям властей, в храмах все же разрешено присутствие не более 10 человек при наличии средств защиты и соблюдении дистанции.

На Украине с 12 марта действует карантин, а также введен режим чрезвычайной ситуации. По решению правительства эти меры будут действовать, как минимум, до 24 апреля. По состоянию на утро воскресенья, в стране 5449 зараженных коронавирусом, 141 человек умер, 347 пациентов выздоровели. Сложная ситуация с распространением коронавируса в стране сложилась в церковных организациях. В разных регионах страны массовые заражения фиксируются как среди духовенства, так и среди прихожан церквей. Только в Киево-Печерской лавре выявили около 100 случаев заражения, три человека умерли.