В Подмосковье выявили 709 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция обнаружена еще у 43 детей в Подмосковье, всего за последние сутки выявлено 709 новых случаев заражения инфекцией. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
"709 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье. Из них 256 человек - от 18 до 45 лет, 272 человека - от 46 до 64 лет, 138 человек - от 65 до 94 лет, 43 ребенка", - сообщили в штабе.
Всего на данный момент в регионе зафиксировано 4 663 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 49 человек. Выписаны после выздоровления 176 человек.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.