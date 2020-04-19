В Подмосковье выявили 709 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция обнаружена еще у 43 детей в Подмосковье, всего за последние сутки выявлено 709 новых случаев заражения инфекцией. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

"709 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье. Из них 256 человек - от 18 до 45 лет, 272 человека - от 46 до 64 лет, 138 человек - от 65 до 94 лет, 43 ребенка", - сообщили в штабе.