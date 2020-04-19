Глава Минпромторга рекомендует россиянам пить выращенный в РФ травяной чай

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров пьет произведенный в РФ травяной чай, и советует его всем россиянам.

"У нас выращиваются травяные чаи, иван-чай, например, и здесь мы с вами не зависим от импорта, Ну, я, например, активно пью сегодня наши российские травяные чаи. Всем рекомендую это делать, там нет кофеина. ", - сказал он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

Мантуров подчеркнул, что кофе в РФ не выращивают, а чай производят только в Краснодарском крае "в несущественных объемах".

Как ранее сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пока какого-либо заметного роста цен на чай и кофе в торговых сетях не зафиксировано. Дефицита этих продуктов в России не наблюдается.

Основными поставщиками кофе в РФ являются Вьетнам и Бразилия, их совместная доля оценивается почти в 50% от импорта. Чай закупается в таких странах, как Индия, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия, Китай, а также в странах Латинской Америки, Африки и Европы. При этом торговые сети закупают кофе и чай и по прямым импортным поставкам, и у российских производителей.