В Госдуме разработали поправки в Гражданский кодекс, где прописаны права соседей по даче

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Собственники земельных участков не смогут формально возражать против шума, дыма, запахов и другого подобного воздействия со стороны соседей, если речь не идет о нарушении правил и нормативов, речь идет о разумном ограничении прав всех. Такие нормы закреплены в проекте поправок в Гражданский кодекс РФ, сообщил "Российской газете" глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Согласно материалу, опубликованному в воскресенье, новый блок поправок в Гражданский кодекс детально пропишет соседские права. "Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - приводятся в нем слова Крашенинникова. Как пояснил парламентарий, собственник, согласно проекту, должен будет "терпеть" воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов".

При этом если исходящее с соседнего участка воздействие превышает нормативы или выходит за указанные пределы, соседи вправе требовать устранения нарушений. "Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других", - уточнил Крашенинников.

Глава комитета подчеркнул, что собственник будет обязан не углублять свой земельный участок "таким способом, что грунт соседнего участка лишится опоры, не сооружать колодцы так, чтобы это препятствовало поступлению воды в колодец на соседнем участке, не возводить канализационных сооружений, приводящих к загрязнению соседнего участка". "Нельзя осуществлять на своем участке посадки таким образом, что это может ухудшить состояние соседнего участка, нарушить устойчивость расположенных на нем зданий или сооружений. И так далее", - резюмировал депутат.

Речь идет о поправках, касающихся вещевых прав, которые входили в блок президентских законопроектов о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ. Большая часть из них уже вступила в силу, а законопроект, затрагивающий вещевые права, проходит общественное обсуждение. В частности, он был представлен на заседании Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 6 декабря 2019 года.