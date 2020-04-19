Зариф отверг предложение Трампа предоставить Ирану аппараты ИВЛ

ТЕГЕРАН, 19 апреля. /ТАСС/. Тегеран не нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые предложил стране президент США Дональд Трамп. Об этом в воскресенье написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран начнет экспортировать ИВЛ в течение нескольких месяцев, Дональд Трамп, - отметил он. - Все, что вам нужно сделать, это прекратить вмешиваться в дела других стран, и в особенности [в дела] моего народа".

Министр добавил, что "Иран не будет принимать советы ни от какого американского политика".

В субботу Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Ирану аппараты искусственной вентиляции легких в качестве помощи в борьбе с распространением нового коронавируса. По его словам, у США "в запасе есть тысячи аппаратов ИВЛ".

В последние недели в Иране наблюдалась тенденция к снижению количества новых случаев заражения. Согласно официальной статистике, число инфицированных за сутки достигло пика (3 186 случаев) 30 марта, после чего начало уменьшаться. Количество выявленных случаев коронавируса на данный момент составляет около 82 тыс., зарегистрировано по меньшей мере 5 118 летальных исходов.