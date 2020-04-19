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Пандемия коронавируса нового типа

Посольство ФРГ в Москве передаст пасхальные пожертвования РФ на борьбу с коронавирусом

Их получат, в частности, детские дома и Мальтийская служба помощи в Москве

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудники диппредставительства Германии в Москве передадут пожертвования российским организациям, оказывающим содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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"В связи с Пасхой, праздником радости, который вы отмечаете сегодня, посольство хотело бы подать пример в это трудное для всех нас время. Сотрудники посольства Германии в Москве хотели бы пасхальным пожертвованием подарить немного радости тем, кто в этом больше всего нуждается. Мы поддерживаем российские организации, которые особенно активно оказывают помощь людям, пострадавшим от коронавирусной пандемии, и помогают другим нуждающимся", - говорится в размещенном в воскресенье сообщении посольства Германии в Москве на странице в Facebook.

"Среди таких учреждений, например, детские дома или Мальтийская служба помощи в Москве", - пояснили в диппредставительстве.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
ГерманияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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