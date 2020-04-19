Посольство ФРГ в Москве передаст пасхальные пожертвования РФ на борьбу с коронавирусом

"В связи с Пасхой, праздником радости, который вы отмечаете сегодня, посольство хотело бы подать пример в это трудное для всех нас время. Сотрудники посольства Германии в Москве хотели бы пасхальным пожертвованием подарить немного радости тем, кто в этом больше всего нуждается. Мы поддерживаем российские организации, которые особенно активно оказывают помощь людям, пострадавшим от коронавирусной пандемии, и помогают другим нуждающимся", - говорится в размещенном в воскресенье сообщении посольства Германии в Москве на странице в Facebook.

"Среди таких учреждений, например, детские дома или Мальтийская служба помощи в Москве", - пояснили в диппредставительстве.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.