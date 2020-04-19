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Онлайн-трансляции из храмов Петербурга в пасхальную ночь собрали полмиллиона просмотров

Трансляции вели из 22 храмов города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Онлайн-трансляции пасхальных служб из 22 храмов Санкт-Петербурга собрали более 0,5 млн просмотров. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ Наталья Родоманова.

"Онлайн-трансляции из 22 петербургских храмов в пасхальную ночь набрали более полумиллиона просмотров. Это не считая профессиональных трансляций, которые шли в эфире телеканалов Санкт-Петербурга", - сказала Родоманова.

Из-за ситуации с коронавирусом службы были разрешены только без участия прихожан. Трансляции были организованы на сайте митрополии и в официальных группах более чем двух десятков православных храмов города в соцсети "ВКонтакте".

В соседней Ленинградской области пасхальные богослужения и освящение куличей и яиц в храмах проходили на открытом воздухе, соответствующее обращение опубликовали Выборгская, Гатчинская и Тихвинская епархии. В ряде ближайших к Петербургу районов области местные власти также приняли постановления о временном запрете богослужений с участием прихожан.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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