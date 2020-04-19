В регионах ЦФО усиливают меры безопасности из-за роста числа инфицированных коронавирусом

"Четыре cтaционaрных отделения Гавpилoв-Ямскoй районной больницы приостановили госпитализацию. У восьми сотрудников, работающих в больнице, выявлен положительный анализ на кoрoнавирус. Все они отправлены на самоизоляцию", - сообщили в воскресенье в оперштабе Ярославской области, отметив, что в больнице продолжают оказывать помощь 24 пациентам, оставшимся в отделениях.

За последние сутки в регионах ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) выявлены 388 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее количество случаев заражения к 19 апреля - 2 963 человека.

С 20 апреля жителей Гавpилoв-Ямскoго района будут доставлять в больницы Ярославля, оснащенные необходимым оборудованием. В воскресенье новыми аппаратами ИВЛ пополнился и ярославский госпиталь ветеранов войн - дорогостоящее оборудование медучреждению подарила ГК "Р-Фарм", занимающаяся в регионе производством готовых лекарственных форм.

В Белгородской области вместе с решением о введении системы штрафов за нарушение режима повышенной готовности, действующего в регионе, сократили работу розничных магазинов до пяти дней в неделю. "Увеличение числа инфицированных вынуждает нас вводить новые меры безопасности. Мы закрываем на период выходных дней все объекты торговли за исключением тех, которые обеспечивают продуктами питания, товарами первой необходимости. Такой режим продлится до 30 апреля", - заявил в видеообращении к жителям области губернатор региона Евгений Савченко.

С 20 апреля новые меры по борьбе с коронавирусом вводятся и в Костромской области, где жителей региона обязали носить маски при появлении в общественных местах - на вокзалах, в магазинах, аптеках, во время поездок в общественном транспорте.

Ограничение транзита и работы транспорта

К 19 апреля власти всех регионов ЦФО усилили профилактические меры, направленные на контроль за потоками въезжающих из других областей. Кроме того, во Владимирской области до снятия режима повышенной готовности ввели запрет на перевозки пассажиров и багажа по заказу. Запрет не касается регулярных маршрутов, общественного транспорта, такси, а также перевозчиков, доставляющих от места жительства до работы и обратно сотрудников предприятий.

"Под видом заказных перевозок на территории области осуществляются перевозки пассажиров по регулярным маршрутам в направлении Мурома, Гусь-Хрустального, Судогодского районов и других. В условиях распространения коронавирусной инфекции и отсутствия полномочий по контролю за проведением мероприятий по дезинфекции транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по заказу, данный вид деятельности может стать причиной увеличения скорости распространения коронавирусной инфекции по всей территории области", - пояснил врио замглавы Владимирской области Роман Годунин.

В городе Вязьма в Смоленской области, где из-за массового заражения сотрудников и постояльцев интерната для престарелых и инвалидов ввели карантин до 30 апреля, с понедельника также приостановят транзитный проезд на территорию городского поселения. Въезд в Вязьму разрешен жителям тех населенных пунктов, где отсутствуют продуктовые магазины. Ограничения на въезд граждан для борьбы с распространением коронавируса также действуют в четырех муниципальных образованиях Тверской области - городе Конаково, Удомельском городском округе, ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный, где расположены стратегические объекты. Для въезда в эти города необходимо пройти через контрольно-пропускные пункты, имея при себе необходимые документы.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.