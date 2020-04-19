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Пандемия коронавируса нового типа

Выплаты донорам, обработка овощей после покупки. Главное о коронавирусе за 19 апреля

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего более 42,8 тыс. случаев заражения. Из них около 27 тыс. случаев выявили за последнюю неделю. 
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прогнозирует, что на следующей неделе руководство страны будет принимать новые решения о дальнейшем режиме в связи с пандемией.
  • Специалисты МЧС советуют замачивать на 10-15 минут в воде купленные в магазине зелень, помидоры и огурцы для профилактики распространения коронавируса. Для этого также можно использовать нейтральное моющее средство. 
  • Вывозной рейс со 180 российскими туристами из Бангкока прибыл в Новосибирск.

Москва

  • 24,3 тыс. заразившихся, из них 3,5 тыс. случаев выявлены за сутки. Из больниц выписали 1 763 человека. 
  • Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск, отправив СМС на номер 0250 и указав цель поездки.
  • Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%.
  • Сервис Яндекс.Лавка будет доставлять жителям Москвы электронные транспортные карты "Тройка".
  • Московские НКО проведут онлайн-лекции о мошенничестве и волонтерстве во время пандемии с 20 по 24 апреля.
  • В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус. Доноры будут получать 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл.
  • Еще 12 частных лабораторий в Москве начали делать тестирование на коронавирус.
  • Власти Москвы сообщили, что не более 1 тыс. человек пришли на пасхальные службы.

Мир

  • В Грузии разрабатывают метод лечения коронавируса плазмой крови выздоровевших.
  • Президент США уверен в том, что его администрация найдет более эффективный способ применения $500 млн, которые Вашингтон ежегодно направлял в качестве взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения.
  • По словам Трампа, Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
  • Власти нескольких американских штатов, в том числе Техаса и Вермонта, со следующей недели начнут снимать ограничения на работу предприятий.
  • Иранские власти с 20 апреля отменят ограничения для работы тех видов бизнеса, которые относятся к категории среднего риска распространения коронавируса. 
  • Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких, которые предложил стране президент США Дональд Трамп. 
  • Количество летальных исходов из-за последствий коронавируса в Великобритании за последний день существенно уменьшилось, однако британские власти не спешат говорить о том, что пик болезни остался позади. 
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Пандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
В Италии за сутки от коронавируса умерли 433 человека
Общее число жертв пандемии в этой стране достигло 23660 человек
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