Выплаты донорам, обработка овощей после покупки. Главное о коронавирусе за 19 апреля

Россия
- Всего более 42,8 тыс. случаев заражения. Из них около 27 тыс. случаев выявили за последнюю неделю.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прогнозирует, что на следующей неделе руководство страны будет принимать новые решения о дальнейшем режиме в связи с пандемией.
- Специалисты МЧС советуют замачивать на 10-15 минут в воде купленные в магазине зелень, помидоры и огурцы для профилактики распространения коронавируса. Для этого также можно использовать нейтральное моющее средство.
- Вывозной рейс со 180 российскими туристами из Бангкока прибыл в Новосибирск.
Москва
- 24,3 тыс. заразившихся, из них 3,5 тыс. случаев выявлены за сутки. Из больниц выписали 1 763 человека.
- Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск, отправив СМС на номер 0250 и указав цель поездки.
- Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%.
- Сервис Яндекс.Лавка будет доставлять жителям Москвы электронные транспортные карты "Тройка".
- Московские НКО проведут онлайн-лекции о мошенничестве и волонтерстве во время пандемии с 20 по 24 апреля.
- В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус. Доноры будут получать 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл.
- Еще 12 частных лабораторий в Москве начали делать тестирование на коронавирус.
- Власти Москвы сообщили, что не более 1 тыс. человек пришли на пасхальные службы.
Мир
- В Грузии разрабатывают метод лечения коронавируса плазмой крови выздоровевших.
- Президент США уверен в том, что его администрация найдет более эффективный способ применения $500 млн, которые Вашингтон ежегодно направлял в качестве взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения.
- По словам Трампа, Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
- Власти нескольких американских штатов, в том числе Техаса и Вермонта, со следующей недели начнут снимать ограничения на работу предприятий.
- Иранские власти с 20 апреля отменят ограничения для работы тех видов бизнеса, которые относятся к категории среднего риска распространения коронавируса.
- Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких, которые предложил стране президент США Дональд Трамп.
- Количество летальных исходов из-за последствий коронавируса в Великобритании за последний день существенно уменьшилось, однако британские власти не спешат говорить о том, что пик болезни остался позади.