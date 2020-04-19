Мурашко: пандемия может поставить вопрос о модернизации системы здравоохранения России

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом на сегодняшний день позволяет поставить вопрос о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия подобным вызовам. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время видеоконференции министров здравоохранения стран - членов "Большой двадцатки" (G20), посвященной влиянию коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество.

"Мы постоянно изучаем опыт других стран в отношении противодействия коронавируса, многое применяем и в своей практике. Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодествию подбным вызовам", - сказал он.