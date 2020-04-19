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Мурашко: пандемия может поставить вопрос о модернизации системы здравоохранения России

Глава Минздрава заявил, что необходимо быть готовыми для противодействия подобным вызовам
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом на сегодняшний день позволяет поставить вопрос о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия подобным вызовам. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время видеоконференции министров здравоохранения стран - членов "Большой двадцатки" (G20), посвященной влиянию коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество.

"Мы постоянно изучаем опыт других стран в отношении противодействия коронавируса, многое применяем и в своей практике. Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодествию подбным вызовам", - сказал он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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