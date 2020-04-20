Врач-косметолог дала советы по уходу за кожей во время самоизоляции

"Когда нет возможности гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание созданию хорошего микроклимата в помещении: проветривать, поддерживать комфортную температуру и влажность. Если в помещении воздух сухой, следует поставить увлажнитель. Высокие и низкие температуры негативно влияют на кожу, вызывая спазм сосудов. Если чувствуете стянутость кожи и другие признаки обезвоженности, то вспомните о том, что нужно регулярно пить воду, ведь уровень увлажненности кожи на 100% зависит от влаги в организме. Если человек мало пьет воды, то увлажнение кожи, как не самого жизненно важного органа, идет по остаточному принципу", - советует доктор.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Использование кислот, пищевых масел, дермароллеров, профессиональной косметики, горчицы, перекиси водорода и прочих средств народной медицины могут привести к серьезным последствиям для кожи, которые не всегда сможет устранить даже специалист. О том, как правильно ухаживать за кожей в период самоизоляции, ТАСС рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог, ведущий специалист по инъекционным методикам Оксана Фролова.

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"Это инвазивная процедура, проводить ее в домашних условиях без контроля специалиста очень опасно. Бывают дермароллеры с достаточно длинными иглами, 2-3 мм. С их помощью можно получить сильное повреждение кожи, которое может сопровождаться как минимум воспалением, рубцеванием, посттравматической пигментацией, а не обещанными лифтингом и омоложением", - поясняет косметолог.

К изобилию салонных средств и аксессуаров в интернет-магазинах следует относиться с большой осторожностью, рекомендует Фролова. В частности, стоит отказаться от покупки такой популярной вещи, как дермароллер. Он наносит микротравмы.

По словам Фроловой, состояние кожи - это отражение состояния организма, и оно напрямую зависит от режима сна и отдыха, а также от уровня стресса. В период самоизоляции очень важно, чтобы режим сна и отдыха не отличались от привычных, тогда биоритмы будут работать привычно и при возвращении к прежнему графику не придется кардинально перестраивать работу организма. Большую роль играет также режим питания - в период самоизоляции и при дефиците движения важно употреблять в пищу много овощей и фруктов, зелени. "Нужно стремиться есть как можно больше зеленых овощей, зелени, потому что зеленый пигмент обладает ярко выраженным антиэйдж свойством, так как содержит большое количество антиоксидантов. Не забывайте и про витамины: из жирорастворимой и водорастворимой группы", - отметила она. "Самый сильный антиоксидант из водорастворимой группы - это витамин С, а из жирорастворимых - витамины А и Е".

Проводить пилинг кожи в домашних условиях необходимо только средствами для домашнего ухода, не нужно использовать препараты с большой концентрацией кислот, иначе можно получить химический ожог. "В средства для домашнего применения содержится низкая концентрация кислот, которая позволит слегка освежить кожу. Все, где концентрация выше, не стоит делать в домашних условиях. Последствия химических ожогов кожи очень долго и сложно лечатся", - отмечает Фролова.

По словам косметолога, ко всем профессиональным средствам для проведения процедур специалистами стоит относиться осторожно, поскольку они не предназначены для использования дома. Большинство из них содержат агрессивные вещества, такие как ретиноевая кислота или гидрокислоты. "Результатом может стать ярко выраженные признаки дерматитов и другие негативные последствия", - предупреждает дерматолог.

"Запретные средства" по уходу за кожей

Косметолог советует отказаться от народных средств и лайфхаков из интернета по уходу за кожей, безопасность которых не доказана научно, и отдать предпочтение готовым препаратам со сбалансированным и клинически апробированным составом. Использование соды и перекиси водорода, в частности, провоцируют химическую реакцию на коже, а использование горчицы или настойки острого перца для стимуляции роста волос может привести к потери волос.

От использования различных пищевых масел (кокосового, касторового, оливкового и прочих) также следует отказаться.

"Пищевое масло не предназначено для постоянного ухода за кожей, потому что оно создает на коже пленку, через которую практически не происходит никаких обменных процессов. Если масло косметическое, то там, как правило, не 100% концентрация масел, а эмульсия "вода-в-масле". Если есть хоть малейшая склонность к воспалениям на коже, жирный либо комбинированный тип кожи, то мы сразу получим комедогенный эффект, результатом которого станут воспаления на коже", - поясняет Фролова.

По ее словам, даже у обладательниц сухого типа кожи различные пищевые масла могут провоцировать воспаления и не могут быть использованы для постоянного ухода. Масла можно применять для ухода за кожей тела, и то не на постоянной основе.

Салициловая кислота, которая давно обрела популярность в сфере ухода за кожей, также оказывается "под запретом" для регулярного использования. Выпускается она в виде спиртовой настойки, а спирт обладает компенсаторным эффектом: в первые дни использования количество воспалений уменьшается, кожа подсушивается, но через 2-3 недели сальные железы начинают работать активнее, и мы получаем обратный эффект. "Она хороша как локальное средства для обработки воспалительных элементов, которые появляются часто в начале менструального цикла. В этом случае ватной палочкой локально можно обработать воспалительные элементы, но не все лицо. На каждый день и для обработки всего лица это средство не рекомендую", - сообщает дерматолог.

Эффективность средств для домашнего ухода

Фролова не советует рассчитывать на "чудесное преображение" кожи с помощью средств домашнего ухода и не возлагать на них больших надежд.

"Нужно понимать, что любое средство домашнего ухода не сможет радикально изменить состояние кожи. У средства домашнего ухода есть свои задачи. В первую очередь, оно должно подходить по текстуре: для жирной кожи - более легкие текстуры, для сухой - плотные. Самым важным является то, что оно не должно давать аллергических реакций", - поясняет она.

Дерматолог рекомендует отдавать предпочтение дневным средствам хотя бы с небольшим уровнем SPF-защиты, а ночным - с большим количеством питательных веществ. Также средства следует строго подбирать под свой тип кожи.

Аптечная косметика

В период самоизоляции самыми доступными средствами становится аптечная косметика. Косметолог советует отдавать предпочтение ей, если выбор стоит между ней и масс-маркетом. Однако, по возможности, следует просить пробники препаратов, чтобы за два-три дня понять, подходит ли вам то или иное средство по текстуре, не вызывает ли аллергию.

"Если мы говорим про аптечную косметику, то, как правило, это дерматологически проверенные марки. Здесь подбирать себе средство без рекомендаций врача и диагностики, можно только методом проб и ошибок. По возможности, просите пробники", - поясняет Фролова.