Частицу Благодатного огня доставили в Александро-Невскую Лавру в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Частица Благодатного огня доставлена в воскресенье в специальной лампаде к пасхальному богослужению в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила ТАСС руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ Наталья Родоманова.

"Лампада с Благодатным огнем из Иерусалима доставлена сегодня в Александро-Невскую Лавру на праздничную Пасхальную вечерю, которую традиционно в старейшем монастыре северной столицы возглавил митрополит Варсонофий", - сказала Родоманова. Она уточнила, что служба началась в 17:00 мск.

Во всех приходских и монастырских храмах Санкт-Петербургской епархии пасхальные богослужения проводятся без участия прихожан, соответствующее обращение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия было опубликовано в начале предпраздничной недели. На сайте митрополии и в официальных группах более чем двух десятков православных храмов города в соцсети "ВКонтакте" организованы прямые трансляции богослужений.

В Ленинградской области пасхальные богослужения и освящение куличей и яиц в храмах проходит на открытом воздухе, соответствующую информацию опубликовали Выборгская, Гатчинская и Тихвинская епархии. В ряде ближайших к Петербургу районов области местные власти приняли постановления о временном запрете богослужений с участием прихожан.

18 апреля Благодатный огонь в специальной капсуле был доставлен из Иерусалима в Москву к праздничному пасхальному богослужению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храм Христа Спасителя. Из-за существующих ограничений традиционная встреча огня в аэропорту Внуково с участием тысяч верующих не проводилась, пасхальная служба в храме Христа Спасителя также проходила без прихожан.

Чудо схождения Благодатного огня

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Каждый год в Великую Субботу (в этом году выпадает на 18 апреля) накануне православной Пасхи там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Это место было обнаружено спустя три века после Распятия прибывшими в Иерусалим посланцами римского императора Константина, провозгласившего христианство государственной религией. Там к 335 году был построен так называемый первый Храм Гроба Господня, который в настоящее время представляет собой огромный архитектурный комплекс, включающий, в частности, Голгофу с местом Распятия, Кувуклию - часовню в центре храма, скрывающую непосредственно пещеру Гроба, - подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм Святой Равноапостольной Елены.