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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Парижа нашли следы коронавируса в трубах с технической водой

За последние 24 часа незначительные следы коронавируса были найдены при проверке четырех из 27 точек забора воды

ПАРИЖ, 19 апреля. /ТАСС/. Лаборатория организации по обеспечению водоснабжения французской столицы Eau de Paris обнаружила следы коронавируса в трубопроводах с технической водой, которая используется для очистки улиц и других муниципальных нужд. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse со ссылкой на представителя организации.

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По его словам, за последние 24 часа незначительные следы коронавируса были найдены при проверке четырех из 27 точек забора воды. После этого городские власти в качестве меры предосторожности немедленно приостановили использование всей сети. В то же время в мэрии заверили, что никакой опасности попадания коронавируса в трубы с питьевой водой нет и ее можно продолжать использовать без опасений.

"Сеть трубопроводов с непитьевой, так сказать, сырой водой, которая не проходит особой очистки, снабжается из Сены и канала Урк", - пояснили в городской администрации. Вместе с тем, как уточняет агентство, две независимых сети водоснабжения с питьевой и технической водой существуют в Париже с конца XIX века.

"Следы незначительные, но все же следы, поэтому было решено из предосторожности обратиться в региональное Агентство здравоохранения, чтобы его специалисты проанализировали потенциальные риски", - заявила Селиа Блоэль, заместитель мэра, ответственная за политику экологического перехода.

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ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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